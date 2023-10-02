Порушення правил безпеки. Прокуратура розслідує обвал Дегтярівського мосту в Києві

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Шевченківська окружна прокуратура Києва розслідує порушення правил безпеки через обвал Дегтярівського мосту, який стався 30 вересня під час його реконструкції.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство стверджує, що міст обвалився через неправильно встановлену сьому балку, яка зламалась посередині, впала на сусідню конструкцію і спричинила ланцюгову реакцію. Постраждалих тоді не було. За статтею 272 ч. 2 КК винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт від комунальної корпорації «Київавтодор». Плануються експертизи, які мають встановити обставини та причину обвалу.