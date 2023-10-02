У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу

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Влада Харкова збирається побудувати першу в Україні підземну школу, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, вона відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

«Таке укриття дозволить продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», — заявив Терехов.

Також він повідомив, що місто ні на гривню не скоротить видатків на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів.