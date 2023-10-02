Індія пропонує заборонити пілотам і бортпровідникам користуватися парфумами

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William Hook / Unsplash

В Індії Управління генерального директора цивільної авіації запропонувало заборонити пілотам та бортпровідникам користуватись парфумами. Про це повідомляє CNN.

Управління запропонувало оновити акти, що стосуються споживання алкоголю. У рекомендаціях вже є згадка про речі, крім алкогольних напоїв, які можуть спричинити позитивний результат тесту на дихання — наприклад, полоскання рота. Однак у новому розділі конкретно згадуються парфуми.

У ньому йдеться: «Жоден член екіпажу не повинен вживати будь-які наркотики/суміші або використовувати будь-які рідини для полоскання рота/зубний гель/духи або будь-який інший подібний продукт, що містять алкоголь. Це може спричинити позитивний результат тесту аналізатора дихання».

Хоча духи можуть містити сліди алкоголю, неясно, чи може нанесення парфумів на тіло призвести до хибнопозитивного результату тесту на дихання.