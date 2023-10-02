Туреччина атакувала курдських бойовиків після їхнього теракту в Анкарі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Туреччина 1 жовтня о 21:00 провела військову повітряну операцію на півночі Іраку, після того як курди здійснили теракт в Анкарі .Турецькі збройні сили знищили 20 цілей.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.
Турецькі збройні сили уразили печери, укриття та склади в регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, повʼязаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK).
Туреччина каже, що зробила це відповідно до права на самооборону, що його передбачає стаття 5 Статуту ООН — аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.
Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали Робітничу партію Курдистану терористичною організацією.
- В Анкарі вранці 1 жовтня двоє терористів підʼїхали на автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Один підірвав себе, іншого знешкодили правоохоронці. Двоє поліцейських отримали поранення.