Туреччина атакувала курдських бойовиків після їхнього теракту в Анкарі

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Туреччина 1 жовтня о 21:00 провела військову повітряну операцію на півночі Іраку, після того як курди здійснили теракт в Анкарі .Турецькі збройні сили знищили 20 цілей.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Турецькі збройні сили уразили печери, укриття та склади в регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, повʼязаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK).

Туреччина каже, що зробила це відповідно до права на самооборону, що його передбачає стаття 5 Статуту ООН — аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.

Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали Робітничу партію Курдистану терористичною організацією.