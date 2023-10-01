Курдське угруповання взяло на себе відповідальність за теракт в Анкарі

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Anadolu

Угруповання, повʼязане з бойовиками Робітничої партії Курдистану (РПК), взяло на себе відповідальність за напад терористів у столиці Туреччини Анкарі.

Про це пише Reuters.

Нападники підірвали бомбу біля будівлі МВС, неподалік турецького парламенту. Сьогодні депутати зібралися вперше після літніх канікул.

Сайт ANF News, посилаючись на заяву Робітничої партії Курдистану, повідомив, що атаку здійснила група під назвою «Батальйон безсмертних».

Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали РПК терористичною організацією.