В Іспанії 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі. Кількість жертв може зрости
- Автор:
- Анна Холоднова
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Щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі в іспанському місті Мурсія.
Про це повідомляє місцева служба порятунку.
Про пожежу в нічному клубі рятувальникам повідомили о шостій ранку за місцевим часом. На відео, опублікованих в мережі, видно полумʼя, яке вирує над будівлею.
Що стало причиною пожежі — наразі невідомо. Екстрені служби продовжують розшукувати зниклих безвісти людей. Мер Мурсії Хосе Бальеста оголосив у місті триденну жалобу.