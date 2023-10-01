В Іспанії 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі. Кількість жертв може зрости

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Щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі в іспанському місті Мурсія.

Про це повідомляє місцева служба порятунку.

Про пожежу в нічному клубі рятувальникам повідомили о шостій ранку за місцевим часом. На відео, опублікованих в мережі, видно полумʼя, яке вирує над будівлею.

Що стало причиною пожежі — наразі невідомо. Екстрені служби продовжують розшукувати зниклих безвісти людей. Мер Мурсії Хосе Бальеста оголосив у місті триденну жалобу.