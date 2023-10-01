У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі МВС

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Evrim Aydın / AA

В Анкарі вранці 1 жовтня двоє терористів підʼїхали на автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Один підірвав себе, іншого знешкодили силовики.

Про це пише турецьке агенство Anadolu Agency.

За словами голови МВС Алі Єрлікая, через пожежу, яка виникла після вибуху, двоє поліцейських отримали легкі поранення.

Поблизу будівлі МВС розташований парламент. Імовірно, терористи хотіли влаштували теракт перед початком парламентської сесії, коли там збиралися депутати.