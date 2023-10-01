У Японії вовки-роботи відганяють ведмедів від сіл

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Японська влада використовує вовків-роботів, щоб ведмеді не проникали на територію сіл і невеликих міст.

Про це пише BBC.

Роботи виють, бігають і мають червоні очі, які світяться. Коли ведмеді бачать цього «звіра», то тікають від нього геть. Раніше вовків-роботів брали для захисту окремих ферм, але не цілих населених пунктів.

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Однак останніми роками кількість нападів ведмедів на людей зростає — на це впливає міграція японців. У сільській місцевості залишається мало мешканців — молодь виїжджає в міста, а нація стрімко старішає.

Також зникає багато сільськогосподарських угідь у передгірʼях, які колись були буферними зонами між ведмедями та людьми. Молоді ведмеді переселяються ближче до міст, звикають до яскравого світла та гучних звуків і більше не бояться людей. Це збільшує ризики для населення.

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