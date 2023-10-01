Генштаб: Українські військові знищили 30 артсистем окупантів, а Cили ППО — 16 дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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За добу між українськими й російськими військами відбулося 38 бойових зіткнень. Росія втратила 440 окупантів, 30 артилерійських систем та 11 танків.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. Також без успіху пробували відновити позиції в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Марʼїнку на Донеччині окупанти атакували понад десять разів.
На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно хотіли відновити втрачені позиції в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.
Тим часом Сили протиповітряної оборони вночі на 1 жовтня знищили 16 ударних дронів Shahed. Усього росіяни запустили 30 безпілотників з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — рф, Курськ — рф).
- Уночі росіяни атакували кілька областей. В Умані на Черкащині є влучання дроном у промислову інфраструктуру, а в Кривому Розі на Дніпропетровщині — у цивільну. Нікополь і навколишні громади окупанти обстрілювали з важкої артилерії. По Харкову завдали ракетних ударів — там чули щонайменше чотири вибухи. Було три влучання ракет С-300.