Папа Римський призначив 21 нового кардинала. Це дозволяє йому впливати на обрання наступника

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Папа Франциск на площі Святого Петра у Ватикані призначив 21 нового кардинала, вручивши їм малинові ковпаки. Вони увійшли до складу Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану.

Про це пише Deutsche Welle.

Нові кардинали прибули зі США, Франції, Італії, Аргентини, Швейцарії, Південної Африки, Іспанії, Колумбії, Південного Судану, Гонконгу, Польщі, Малайзії, Танзанії, Венесуели та Португалії. Південний Судан отримав свого першого кардинала, а Малайзія — другого у своїй історії. Призначення єпископа Гонконгу Стівена Чоу вважається важливим політичним кроком через напружені дипломатичні відносини між Китаєм і Ватиканом.

Також призначення кардиналів значно посилює вплив самого Франциска, оскільки він зможе впливати на обрання наступника.

Зараз у Колегії кардиналів 137 кардиналів-виборців, 73% з яких призначені Франциском. Це збільшує ймовірність того, що наступний Папа розділить його бачення більш прогресивної та інклюзивної церкви. Наступника Франциска обиратимуть із цих 137 кардиналів.