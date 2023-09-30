ООН виділяє $123 мільйони на допомогу Україні, щоб пройти зиму

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Flickr / Vad Z

ООН надасть Україні $123 мільйони для проходження зимового періоду.

Про це йдеться у звіті управління «Молдова та Україна 2023—2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими».

Допомога надаватиметься з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Передбачається, що її можуть надавати готівкою для покриття витрат на електроенергію та оренду житла. Також організація роздаватиме обігрівачі, непродовольчі товари й забезпечуватиме житлом.

У місцях, де відсутня змога надати готівку, Управління верховного комісара ООН і партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також нададуть прихисток. За підрахунками ООН, готівку отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15,75 тисячі людей забезпечать житлом або засобами обігріву.

Крім того, 250 тисяч людей отримають необхідні для зими товари, зокрема термоковдри, кухонне приладдя, матраци, спальні мішки, лампи, термоси, рушники. Ще 62,25 тисячі людей отримають зимові куртки та взуття.

ООН оплатить ремонт систем опалення й електропостачання у 362 будівлях, де проживають 18 тисяч людей. Також підготують генератори для 104 тисяч людей, які будуть розподілятися в міру необхідності. Загалом ООН обіцяє допомогти 900 тисячам українців, які постраждали від війни.

Водночас ООН виділить $5,2 мільйона доларів на допомогу 55 тисячам біженців у Молдові. Також ці кошти підуть на підтримку понад 20 центрів розміщення біженців і дитячих закладів.