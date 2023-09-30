У Києві під час реконструкції обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка. Інцидент стався під час ремонтних робіт.
У столичній адміністрації повідомили, що стався обвал балок. Причини вже зʼясовують фахівці. Також на місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Місцеві Telegram-канали опублікували фото з місця події.
- Дегтярівський міст 1965 року будівництва закрили на ремонт 13 червня 2023 року. Проїзд мостом і під ним закрито. Міст за проєктом мають повністю замінити. Київавтодор повідомляв, що розберуть опори, прогони, фундаменти, а потім зведуть міст завширшки до 40 метрів.
- На офіційному порталі Києва вказувалося, що реконструкція розвʼязки й будівництво нового мосту обійдеться у 934 мільйони гривень. Така сума була оголошена на порталі «Прозоро».