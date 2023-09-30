У Києві під час реконструкції обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту

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У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка. Інцидент стався під час ремонтних робіт.

У столичній адміністрації повідомили, що стався обвал балок. Причини вже зʼясовують фахівці. Також на місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото з місця події.