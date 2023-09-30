Компанія Baykar інвестує в Україну $100 мільйонів для реалізації трьох проєктів

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Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 мільйонів у три проєкти в Україні, зокрема в будівництво заводу з виробництва безпілотників. Його мають завершити за півтора року.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, передає Укрінформ.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них — завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько $100 мільйонів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочали. На його завершення знадобиться близько півтора року. Ми плануємо, що тут працюватимуть щонайменше 300 людей. Співпраця триває», — сказав Байрактар.

Він також наголосив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона — безпілотники, на які встановлюють ці двигуни.

За словами Байрактара, нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, й Україна має в ній певну перевагу.

«Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету», — сказав Байрактар.

Він наголосив на тому, що всі донати — як від компанії Baykar, так і з України та Польщі — були використані, зокрема, на придбання радарних систем, які вже виявили тисячі цілей та принесли вагомий результат на полі бою.