Бійці ППО знищили 30 ударних дронів, є влучання на Вінниччині
- Автор:
- Софія Телішевська
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Командування Повітряних сил підтвердило знищення 30 ударних дронів. Загалом зафіксували пуски близько 40 БпЛА типу Shahed-131/136.
Сили оборони півдня вночі у своїй зоні відповідальності знищили:
- на Вінниччині — 20 дронів;
- на Одещині — 6 дронів;
- на Миколаївщині — 4 дрони.
Частина БпЛА поцілили в обʼєкт інфраструктури Калинівської громади на Вінниччині. Там спалахнула потужна пожежа, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.