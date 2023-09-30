Бійці ППО знищили 30 ударних дронів, є влучання на Вінниччині

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Командування Повітряних сил підтвердило знищення 30 ударних дронів. Загалом зафіксували пуски близько 40 БпЛА типу Shahed-131/136.

Сили оборони півдня вночі у своїй зоні відповідальності знищили:

на Вінниччині — 20 дронів;

на Одещині — 6 дронів;

на Миколаївщині — 4 дрони.

Частина БпЛА поцілили в обʼєкт інфраструктури Калинівської громади на Вінниччині. Там спалахнула потужна пожежа, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.