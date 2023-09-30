Морські сили спільно з розвідкою вивели з окупації двох десантників. Спецоперацію виконали «Ангели»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Військово-морські сили України разом з Головним управлінням розвідки провели успішну спецоперацію з евакуації двох десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей України.
Бійці дістали поранень під час опору окупантам на початку повномасштабної війни, через що не змогли самостійно вийти з окупації.
Півтора року вони успішно переховувалися завдяки місцевим мешканцям.
Спецпідрозділ ВМС «Ангели» під вогневим прикриттям зміг вивести бійців на підконтрольну Україні територію.