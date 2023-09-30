У Лас-Вегасі заарештували підозрюваного в убивстві репера Тупака Шакура

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Поліція США заарештувала підозрюваного у вбивстві репера Тупака Шакура через 27 років після стрілянини. Це 60-річний наркоторговець Дуейн Дейвіс, який раніше проходив у справі як свідок, повідомляє CNN.

Близько двох місяців тому поліція обшукувала будинок дружини Дейвіса. Нині ж йому висунули звинувачення у вбивстві.

Тупак Шакур — один із найвпливовіших реп-виконавців в історії, чия творчість вплинула на розвиток і популяризацію гіп-гопу.

Шакур загинув у вересні 1996 року у віці 25 років. Його обстріляли з іншої машини. Співак отримав багато поранень і через шість днів помер у лікарні.

Досі в межах розслідування вбивства Тупака Шакура арештів не було. Дейвіс фігурував у справі як свідок. У 2018 році він стверджував, що перебував в автомобілі, з якого пролунали постріли, але заявляв, що стріляв його племінник Орландо Андерсон, з яким у Тупака був конфлікт. Андерсона вбили в 1998 році, до цього він категорично заперечував причетність до смерті Шакура.