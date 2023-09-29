Усик та Фʼюрі офіційно підписали контракт на поєдинок. На кону чотири пояси в надважкій вазі

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Facebook / Usyk

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик остаточно погодили бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Цю інформацію підтвердив Тайсон Фʼюрі у своїх соцмережах.

Дата проведення поєдинку наразі невідома, це буде орієнтовно в грудні 2023-го або січні 2024 року в Саудівській Аравії в Ріяді. На кону всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю.

Цей поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси в надважкій вазі. Перед цим останнім абсолютним чемпіоном світу з боксу в цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс у 2000 році, однак тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF. Пояс WBO визнали «рівноцінним» лише у 2007 році.