Уряд створив Держслужбу у справах дітей. Чим вона займатиметься

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Кабінет міністрів утворив Державну службу України у справах дітей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Держслужба у справах дітей — це центральний орган виконавчої влади. Його діяльність координуватиме Кабмін через міністра соціальної політики.

Орган реалізуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей із дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та всиновлення.