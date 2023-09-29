Уряд створив Держслужбу у справах дітей. Чим вона займатиметься
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ben Wicks / Unsplash
Кабінет міністрів утворив Державну службу України у справах дітей.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Держслужба у справах дітей — це центральний орган виконавчої влади. Його діяльність координуватиме Кабмін через міністра соціальної політики.
Орган реалізуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей із дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та всиновлення.