Швейцарія розширила санкції проти Ірану за постачання дронів до рф

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Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану, що спрямовані проти виробництва дронів для рф.

Про це йдеться у заяві уряду країни.

Федеральна рада Швейцарії заявила, що вирішила ввести додаткові санкції проти Ірану через продовження «військової підтримки російської агресії проти України, що суперечить міжнародному праву».

Розширення санкцій накладає заборону на продаж, постачання, експорт і транзит до Ірану компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів.

20 липня Євросоюз оголосив про нові санкції проти Ірану, які передбачали заборону експорту низки компонентів, що можуть використовуватися для виробництва дронів.