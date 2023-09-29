На Київщині двоє чоловіків заховали російський ЗРК «Тор» — тепер його передали ЗСУ

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У Київській області двоє чоловіків переховували російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» і ракети до нього.

Про це пише поліція Київщини.

Російські окупанти покинули комплекс, коли тікали з Чернігівської області. Один з чоловіків заховав ЗРК у Броварському районі, а його поплічник розмістив дві секції з 8 ракетами в орендованому гаражному боксі в іншому районі області.

Вартість ракет оцінюють у близько 30 мільйонів гривень. Суд вирішив передати їх на потреби Збройних сил України.

Чоловікам загрожує до 7 років увʼязнення за незаконне зберігання боєприпасів.