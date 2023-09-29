У номінації «Найкращий фільм» кінопремії «Золота Дзиґа» переміг «Памфір»

Новини

Перемогу в номінації «Найкращий фільм» VII кінопремії «Золота Дзиґа» здобула стрічка «Памфір» продюсерів Олександра Костіна, Євгенія Яцути, Артема Колюбаєва, Альони Тимошенко та режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Про це пише пресслужба Української Кіноакадемії.

Фільм «Памфір» ще відзначили за найкращу режисуру, сценарій, операторську роботу, найкращу чоловічу роль і жіночу роль другого плану, роботу художника-постановника, грим і костюми.

Історія фільму розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімʼї приїжджає додому після кількох років на заробітках і постає перед труднощами, що спіткали його рідних. Події відбуваються під час свята Маланки та засновані на біблійній історії про Авраама.

На нагороду «Найкращий фільм» також претендували «Бачення метелика» Максима Наконечного, «Відблиск» Валентина Васяновича, «Клондайк» Марини Ер Горбач і «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча.