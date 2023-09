Держагентство з розвитку туризму вперше отримало нагороду Каннського кінофестивалю — Срібного Дельфіна

Новини

Державне агентство з розвитку туризму України отримало одну з найпрестижніших міжнародних нагород у сфері бізнес-кіно — Срібного Дельфіна.

Про це пише Мінінфраструктури.

Це вперше в історії України державна структура отримала нагороду Каннського кінофестивалю.

Перемогу присудили серії з трьох рекламних роликів про Україну — The Campaign waiting to happen. Промокампанія мала стартувати навесні 2022 року, але «тепер вона чекає перемоги». Ось один із трьох роликів.

Фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards започаткували у 2010 році. На ньому є такі нагороди: Золотий, Срібний та Чорний Дельфіни, а також Синій Дельфін, яким нагороджують найкращу студію-виробника, та Білий Дельфін — гран-прі фестивалю. До журі входять володарі премій «Оскар» та «Еммі», а також фахівці з корпоративних комунікацій.