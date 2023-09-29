З 2 жовтня столичне метро скорочує інтервал руху поїздів

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Харківський Метрополітен

З понеділка, 2 жовтня, інтервали між поїздами столичного метро скоротять.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік становитиме 02:30—03:00 хв., між годинами пік час очікування поїзда — 05:00—05:30 хв. Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6—7 хвилин.

Зміни в графіку руху додадуть комфорту для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення у будні становлять понад 800 тисяч, а у вихідні — понад 500 тисяч.