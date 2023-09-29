Словацькі волонтери зібрали гроші на машину розмінування Bozena-5 для України

Новини

Міністерство оборони Чехії

У Словаччині завершилася кампанія зі збору грошей на машину для розмінування Božena-5 для України, яку виробник The Way Industries виготовить та відправить до кінця цього року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Гроші, а саме €650 тисяч, збирали зусиллями волонтерської організації Darček pre Putina («Подарунок для путіна») та обʼєднання Mier Ukrajine («Мир Україні»). До кампанії залучили й посольство України у Словаччині. Збір тривав з 8 травня до 21 вересня 2023 року. У Mier Ukrajine повідомили, що на машину надійшло 7 300 пожертв.

Компанія The Way Industries уже почала збірати Bozena-5. Також вона доставить до України додаткове обладнання і навчить саперів працювати із машиною.