Словацькі волонтери зібрали гроші на машину розмінування Bozena-5 для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони Чехії
У Словаччині завершилася кампанія зі збору грошей на машину для розмінування Božena-5 для України, яку виробник The Way Industries виготовить та відправить до кінця цього року.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Гроші, а саме €650 тисяч, збирали зусиллями волонтерської організації Darček pre Putina («Подарунок для путіна») та обʼєднання Mier Ukrajine («Мир Україні»). До кампанії залучили й посольство України у Словаччині. Збір тривав з 8 травня до 21 вересня 2023 року. У Mier Ukrajine повідомили, що на машину надійшло 7 300 пожертв.
Компанія The Way Industries уже почала збірати Bozena-5. Також вона доставить до України додаткове обладнання і навчить саперів працювати із машиною.
- Машини Bozena-5 вже є в Україні. Вони розміновують Харківську та Херсонську області. Їхня особливість у тому, що вони дистанційно керовані й можуть за годину розчистити зону до 9 кілометрів. Комплекс супроводжує група розмінування з пʼяти людей. Двоє саперів із металодетекторами ведуть зачистку після машини, двоє збирають залишки, а командир керує машиною і контролює весь процес.