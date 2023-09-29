СБУ і ДБР ідентифікували командирів російських спецпризначенців і повідомили їм про підозру

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Служба безпеки та Державне бюро рослідувань ідентифікували всіх командирів і ключових співробітників Сил спеціальних операцій Збройних сил росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков і колишній охоронець путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира Сил спецоперацій російського ГРУ.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам і ще 25 представникам Сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам — бойовикам «Л/ДНР» — повідомили про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

За вказівкою Кремля у 2015 році представники спецслужби організували підрив обʼєднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у Сватовому на Луганщині. За даними слідства, російські спецпризначенці підірвали склад за допомогою комплексу радіоелектронної боротьби «Леєр-3» з трьох дронів «Орлан-10». Безпілотники скинули на склад запалювальні гранати з парашутною системою.

Також співробітники СБУ та ДБР разом із чеськими партнерами встановили причетність Сил спецоперацій ЗС рф до підриву складу з озброєнням у чеському селі Врбетиці у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення російські диверсанти-спецпризначенці періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Нерідко цілями ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки й автівки.

СБУ дізналася імена всіх причетних до згаданих злочинів проти України та європейських країн.