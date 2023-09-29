Netflix востаннє надсилає передплатникам DVD-диски поштою і дозволяє не повертати їх. Компанія остаточно ліквідує сервіс прокату

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AP

Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою — саме з цього компанія починала свою діяльність 25 років тому.

Про це пише The Guardian.

Найближчим часом клієнти Netflix, які досі підписані на розсилку DVD (а їх залишилося менше за мільйон), отримають поштою свої диски. Компанія дозволила людям не повертати їх.

AP

«Це дуже гірко. Ми знали, що цей день настане, але дивовижне те, що він не настав 15 років тому», — сказав Associated Press співзасновник Netflix Марк Рендольф. Він був виконавчим директором компанії, коли компанія надіслала свій перший DVD.