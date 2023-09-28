Cubanet: Російський науковець вербував громадян Куби на війну проти України

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Завербовані для участі у війні проти України кубинці розповіли, що їх «працевлаштував» російський науковець Володимир Шкунов.

Про це вісім громадян Куби розповіли виданню Cubanet.

Шкунов — провідний науковий співробітник Поволзької філії Інституту російської історії РАН та член Експертної ради при російському уряді. З 2021 року він керує у Facebook групою «Росія для кубинців».

Від квітня 2019 року Шкунов працює головним представником Ульяновського регіонального відділення Російського товариства дружби з Кубою, повʼязаного з кубинським Інститутом дружби з народами та з посольством Куби в Москві. Шкунов підтримує регулярні контакти з кубинським посольством, про що розповідає у соцмережах.

Сам Шкунов відмовився розмовляти на тему вербування з російським виданням «Важные истории», яке звернуло увагу на публікацію Cubanet.