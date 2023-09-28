Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку. Це перша країна ЄС, що зробила подібне від 2020 року

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв вірчі грамоти від нового посла Угорщини та ще 10 країн. Зіта Ілона Бенчик стала першим із 2020 року послом держави ЄС, яка це зробила.

Про це пише білоруське провладне інформагентство БелТА.

Разом із Угорщиною Лукашенко прийняв вірчі грамоти послів — Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Під час прийняття вірчих грамот від угорського посла Лукашенко сказав, що «Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі».

«Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розвʼязання спірних питань тільки мирними переговорами», — цитує Лукашенка БелТА.