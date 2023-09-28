На блогера Спартака Субботу відкрили кримінальну справу — перевіряють освітні документи за фактом підробки
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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spartaksubbota / Instagram / «Бабель»
Нацполіція в Києві веде досудове розслідування за фактом можливої підробки документів про освіту блогера Спартака Субботи.
Про це повідомила пресслужба Міносвіти у відповідь на запит hromadske.
Слідчі відкрили провадження 20 квітня за ознаками скоєння правопорушення, прописаного в ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів тощо).
- У травні 2023 року Міносвіти звернулося до Нацполіції, щоб та перевірила, чи не підробив блогер Спартак Суббота іноземні документи про освіту.