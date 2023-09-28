Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку, присвячену Pokémon

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Van Gogh Museum

До свого 50-річчя Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку на тему покемонів.

Про це повідомляє CNN.

Виставка розповідає про звʼязок між Ван Гогом і японською культурою, яка відчутно вплинула на мистецтво і світогляд художника.

«Завдяки цій співпраці ми справді сподіваємося побачити, як діти відкривають для себе світ мистецтва та занурюються в нього через неймовірні роботи Ван Гога та через Покемонів», — сказав директор відділу ліцензування The Pokémon Company International Матьє Галанте.

Виставка триватиме до 7 січня, щоб її побачити, потрібен звичайний квиток до Музею Ван Гога.