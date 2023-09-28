Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку, присвячену Pokémon
- Автор:
- Анна Холоднова
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Van Gogh Museum
До свого 50-річчя Музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку на тему покемонів.
Про це повідомляє CNN.
Виставка розповідає про звʼязок між Ван Гогом і японською культурою, яка відчутно вплинула на мистецтво і світогляд художника.
«Завдяки цій співпраці ми справді сподіваємося побачити, як діти відкривають для себе світ мистецтва та занурюються в нього через неймовірні роботи Ван Гога та через Покемонів», — сказав директор відділу ліцензування The Pokémon Company International Матьє Галанте.
Виставка триватиме до 7 січня, щоб її побачити, потрібен звичайний квиток до Музею Ван Гога.
- На японському каналі Tokyo TV 24 березня показали останню серію мультсеріалу «Покемони». Історія Еша та Пікачу стартувала на екранах у 1997 році. Загалом вийшло 25 сезонів, у яких понад 1 200 епізодів.