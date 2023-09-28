Податкова служба запустила власний застосунок для Android та iOS

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Державна податкова служба запустила власний мобільний застосунок «Моя податкова» для Android та iOS.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Бабель»

У розділі «Мої дані» є дані про адресу реєстрації та фактичне місце проживання користувача, обʼєкти оподаткування, нагадування про сплату податків та інформація про стан розрахунків із бюджетом.

У розділі «Послуги» можна направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

У розділі «Повідомлення» є квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб, інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також про джерела і суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку і військового збору. Також там можна знайти листи контролюючого органу.

Податкова служба закликає тестувати їхній застосунок і обіцяє поступово запроваджувати нові функції, що будуть корисні платникам податків. Пропозицій щодо вдосконалення можна надсилати за адресою infotax@tax.gov.ua або за телефоном 0 800 501 007.