У Великій Британії продадуть найстаріший у світі шотландський віскі. Його випадково знайшли в 750-річному замку

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Sky News

На аукціоні у Великій Британії продадуть найстаріший у світі шотландський віскі — його виготовили в 1833 році.

Про це пише Sky News.

Віскі, що був був дистильований майже 200 років тому, випадково знайшли в підвалі 750-річного замку Блер у графстві Перт. Дослідники вважають, що цей напій могла куштувати сама королева Вікторія. Загалом виявили 40 пляшок, 24 з них потраплять на аукціон.

Sky News

Компанія Whisky Auctioneer, яка займається продажем, повідомила, що пляшка такого віскі може коштувати приблизно £10 тисяч ($12,2 тисячі). Торги стартують 24 листопада і триватимуть до 4 грудня.