НАТО розмістить у Литві розвідувальні літаки AWACS. Вони спостерігатимуть за російськими військами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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НАТО відправляє до Литви літаки спостереження повітряної системи попередження й управління AWACS. Вони базуватимуться в Шяуляї та моніторитимуть військову активність росіян поблизу кордонів Альянсу.
Про це повідомляється на сайті НАТО.
Перший з двох літаків прибуде 28 вересня. AWACS здатні виявляти ворожі літаки й ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.
Альянс значно посилив свою повітряну присутність у східній частині після вторгнення росії в Україну й кількох випадків падіння ракет на території країн НАТО.
- З лютого 2022 року літаки AWACS провели сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками, переважно вони виконувалися з Німеччини.