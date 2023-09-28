У жовтні росія «легально» зможе купувати в Ірану далекобійні ракети. Закінчується строк обмежень ООН

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Іран і росія активізували перемовини про поставки далекобійних ракет останній, адже незабаром спливає термін дії резолюції ООН 2231 від 2015 року, яка вводила санкції та обмежувала іранську сторону у продажі озброєння.

Американський інститут вивчення війни вважає, що країни після 18 жовтня, коли спливає термін дії резолюції, можуть остаточно домовитися про ракети, які рф використає у війни проти України.

На це вказує те, що 20 вересня міністру оборони росії Сергію Шойгу в Ірані провели екскурсію по арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони. Зокрема, йому продемонстрували крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil і Fattah, а також нову пускову установку безпілотника Shahed-136.

Шойгу також обговорював із міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані закінчення терміну дії резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує можливості Ірану легально продавати ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів.

За даними розвідок, зокрема й української, росію найбільше цікавлять балістичні ракети Fateh-110 і гіперзвукові Zolfaghar. Перша має бойову частину вагою до 650 кілограмів і здатна летіти на відстань до 300 кілометрів, а друга має бойову частину до 580 кілограмів і радіус дії до 700 кілометрів.