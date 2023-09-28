Китайські хакери зламали пристрій інженера Microsoft і викрали десятки тисяч електронних листів Держдепу США

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Reuters

У травні китайським хакерам вдалося викрасти майже 60 тисяч електронних листів із десяти облікових записів електронної пошти Державного департаменту США. Для цього кіберзлочинці зламали пристрій інженера компанії Microsoft.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в Сенаті.

За його словами, власники девʼяти з десяти акаунтів працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а один — у Європі.

Масштабний злом привернув увагу американських посадовців до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США. Через це Держдеп хоче змінити підхід і найняти ще кілька компаній. Також працюють над покращенням багатофакторної автентифікації.