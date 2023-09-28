У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух через удар блискавки по складі

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У Ташкенті, столиці Узбекистану, вночі пролунав потужний вибух на складі поряд із аеропортом.

За даними Міністерства надзвичайних справ і Міністерства внутрішніх справ, вибух стався на промисловому складі приватної компанії через удар блискавки. Там спалахнула сильна пожежа. Офіційно повідомляють про постраждалих, яких госпіталізували до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги. Скільки конкретно людей отримали поранення — не уточнюють.

За даними «Sputnik-Узбекистан», до центру доставили приблизно 30 людей.

Місцеве видання Nova24 пише, що вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало шибки. Очевидці повідомили, що вибухова хвиля дійшла до міста Нуравшан, що за 30 кілометрів від місця вибуху.

Представник компанії, яка володіє складом, стверджує, що вибухонебезпечних речовин там не зберігали. Співробітники складу під час вибуху не постраждали.

Згодом у МОЗ Узбекистану повідомили про одного загиблого та 163 постраждалих. 24 людини у важкому стані.