Сили ППО вночі збили 34 дрони-камікадзе

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Російські окупанти в ніч проти 28 вересня атакували Україну 44 дронами-камікадзе Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 34 з них і ще шість розвідувальних БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Shahed запускали з російського району Приморсько-Ахтарськ і мису Чауда, що в окупованому Криму. До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Про руйнування і жертв обласні адміністрації поки що не повідомляли.