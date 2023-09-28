Сили ППО вночі збили 34 дрони-камікадзе
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські окупанти в ніч проти 28 вересня атакували Україну 44 дронами-камікадзе Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 34 з них і ще шість розвідувальних БпЛА.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Shahed запускали з російського району Приморсько-Ахтарськ і мису Чауда, що в окупованому Криму. До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Про руйнування і жертв обласні адміністрації поки що не повідомляли.