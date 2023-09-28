Генштаб: Росіяни втратили за добу ще 330 військових і 38 одиниць артилерії

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 28 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 330 військових убитими, чотири танки, 12 бронемашин, 38 артилерійських систем та одну РСЗВ, систему ППО, 23 одиниці автотехніки та дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: