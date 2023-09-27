США ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані

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Міністерство фінансів США застосувало санкції проти пʼяти організацій і двох фізичних осіб в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та ОАЕ, причетних до закупівлі елементів для іранських БпЛА.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі сервомоторів — критичного компонента, який використовується в іранських дронах серії Shahed.

«БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для росії в її атаках в Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

США застосували обмеження щодо:

іранської компанії Pishgam Electronic Safeh Company, яка закупила тисячі серводвигунів для БпЛА на сотні тисяч доларів;

компанії з Гонконгу Hongkong Himark, яка виконала кілька замовлень на сервомотори на суму понад мільйон доларів;

турецьких компаній Dal Enerji і Anka Port, які сприяли фінансовим операціям на загальну суму сотні тисяч доларів на підтримку закупівлі серводвигуна;

компанії Farhad Ghaedi з ОАЕ (сприяла доставці тисяч серводвигунів через Дубай для подальшої поставки до Ірану).

З вересня 2022 року Мінфін США застосував девʼять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БпЛА.