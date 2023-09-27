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США ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані

Автор:
Софія Телішевська
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Міністерство фінансів США застосувало санкції проти пʼяти організацій і двох фізичних осіб в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та ОАЕ, причетних до закупівлі елементів для іранських БпЛА.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі сервомоторів — критичного компонента, який використовується в іранських дронах серії Shahed.

«БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для росії в її атаках в Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

США застосували обмеження щодо:

З вересня 2022 року Мінфін США застосував девʼять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БпЛА.