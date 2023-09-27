Телескоп «Джеймс Вебб» показав у деталях неправильну галактику
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
ESA/Webb, NASA & CSA, M. Meixner
Камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) телескопа «Джеймс Вебб» зафіксувала неправильну галактику NGC 6822.
Про це пише ESA.
Зображення показує зірки галактики у високій роздільній якості: пил і газ видно як напівпрозорі червоні вогники.
Це відкриває зірки для астрономічних досліджень, бо вченим більше не заважатиме галактичний пил. На цій світлині найяскравіші зірки відображаються в блідо-блакитному та блакитному кольорах.