Телескоп «Джеймс Вебб» показав у деталях неправильну галактику

Новини

ESA/Webb, NASA & CSA, M. Meixner

Камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) телескопа «Джеймс Вебб» зафіксувала неправильну галактику NGC 6822.

Про це пише ESA.

Зображення показує зірки галактики у високій роздільній якості: пил і газ видно як напівпрозорі червоні вогники.

ESA/Webb, NASA & CSA, M. Meixner

Це відкриває зірки для астрономічних досліджень, бо вченим більше не заважатиме галактичний пил. На цій світлині найяскравіші зірки відображаються в блідо-блакитному та блакитному кольорах.