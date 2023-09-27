СБУ повідомила про підозру ексадвокату Медведчука і Шарія Рибіну. Він став окупаційним чиновником на Херсонщині

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Цензор.НЕТ

Служба безпеки повідомила про підозру колаборанту Валентину Рибіну, який зараз очолює «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф». Раніше він був особистим адвокатом Медведчука і Шарія, яких підозрюють у держзраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ

На початку повномасштабної війни Рибін виїхав закордон і вже звідти закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом він приїхав до тимчасово захопленої росіянами частини Херсонщини, де став окупаційним чиновником. На своїй «посаді» Рибін масово поширює кремлівську пропаганду.

Крім того, колаборант увійшов до складу партії «Єдина росія», від якої намагався «балотуватися» до так званих законодавчих зборів Херсонської області.

Слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).