В Іраку понад 100 людей загинули через весільний феєрверк — він підпалив будівлю

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Reuters

Понад 100 людей загинули під час пожежі на весіллі провінції Ніневія на півночі Іраку. Ще 150 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною трагедії, імовірно, стали феєрверки.

За словами заступника губернатора Ніневії Хасана аль Аллака, уже підтверджена загибель 113 людей. Державні медіа повідомляють про 150 поранених.

За попередньою інформацією, зал був побудований з легкозаймистих матеріалів — через це вогонь швидко поширився і будівля обвалилася.