Підстанції «Укренерго» захистили від ракетних атак укріпленнями, а росії пообіцяли відповідь за удари

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Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України перебуває під комплексним захистом від російських ракетних атак, а станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на енергосистему. Проте, за його словами, без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде «складно пройти».

Про це пише «Суспільне».

Енергосистему укріплювали комплексно в координації з військовими.

«Певні види захисту будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист — ППО, так і пасивний захист — інженерні укріплення», — зауважив Кудрицький.

Також він додав, що наразі відключень електроенергії не планують, але все залежатиме від ситуації.

Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку пообіцяв росіянам відповідь у разі атак на енергетичну інфраструктуру.