Андрій Шевченко став позаштатним радником президента

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Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм радником.

Про це йдеться в тексті указу № 589/2023 від 26 вересня, опублікованому на сайті глави держави.

Шевченко був професійним футболістом у 1994—2012 роках, після чого зайнявся тренерською діяльністю, зокрема був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення став амбасадором фандрейзингової платформи United24.