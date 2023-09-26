Американська армія отримала на озброєння перші чотири лазерні системи ППО

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Армія США отримала перші чотири прототипи лазерних систем протиповітряної оборони DE M-SHORAD на базі бронетранспортерів Striker.

Про це пише Defence Blog.

Система протиповітряної оборони малої дальності спрямованої енергії DE M-SHORAD призначена для знищення дронів, ракет, артилерійських снарядів та авіації. Принаймні, так заявляє розробник, компанія Raytheon.

Видання Defense News писало, що система добре себе показала на полігоні в Аризоні і «всіяла поле збитими БпЛА», хоча були деякі проблеми з протидією ракетам, артилерійським снарядам і мінометним мінам.

Сама DE M-SHORAD складається з 50-кВт лазерного бойового модуля, радіолокаційної системи, комплексу управління променем і датчиками наведення. Її плюсом є те, що системі не потрібна спецмашина підтримки — усе необхідне вмонтоване у Striker. Також ця ППО економічно ефективна і не потребує дорогих боєприпасів.

U.S. Army

U.S. Army

U.S. Army

Наразі ці чотири прототипи проходять оцінку на ефективність у 4 батальйоні 60 артилерійського полку ППО, розташованого в Форт-Сіллі.