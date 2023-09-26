«Нафтогаз» узяв під контроль 16-ту обласну газорозподільну компанію

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Група «Нафтогаз» взяла під контроль газорозподільну компанію «Черкасигаз».

Про це повідомила пресслужба компанії «Газмережі».

НАК «Нафтогаз України» планово інтегрує до себе «Черкасигаз», щоб налагодити ефективну роботи газорозподільної системи Черкаської області. З 25 вересня у «Черкасигаз» змінився керівник: компанію очолила Тамара Денисова.

Це уже шістнадцята газорозподільна компанія, яка увійшла до складу групи «Нафтогазу».

Раніше вона взяла під контроль «Донецькоблгаз», «Кіровоградгаз», «Дніпрогаз», «Харківгаз», «Криворіжгаз», «Харківміськгаз», «Київоблгаз», «Житомиргаз», «Львівгаз», «Вінницягаз», «Сумигаз», «Дніпропетровськгаз», «Хмельницькгаз», «Івано-Франківськгаз» і «Миколаївгаз».

Відповідальність за ці облгази несуть дві компанії, що входять до складу «Нафтогазу» — Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (вони управляють активами) та ТОВ «Газорозподільні мережі України» (координують роботу, формують стратегію розвитку та отримують ліцензії).

Облгази забезпечують розподіл газу, таких компаній на всю Україну є понад сорок. Зазвичай в області один облгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. У травні 2022 року Кабмін відповідним розпорядженням дозволив групі «Нафтогаз» керувати пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.

Відразу після цього Печерський районний суд Києва заарештував та передав до управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. Пізніше Кабмін розпорядився передати ці заарештовані активи «Нафтогазу».

У вересні «Нафтогаз» створив «Газорозподільні мережі України» як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у «Газмережі» почали переходити заарештовані газорозподільні компанії.