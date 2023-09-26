В Україні створили автономний поїзд-кухню Food Train. Для чого він

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«Укрзалізниця» та Фонд Говарда Баффета створили Food Train — автономний поїзд-кухню. Він має забезпечити їжею українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання.

Про це пише пресслужба УЗ.

Шестивагонний поїзд-кухню протестували, і він готовий вирушити в будь-яку точку країни, де в ньому буде потреба. Вагони Food Train пройшли капітальний ремонт і повну модернізацію.

Поїзд довжиною близько 150 метрів має генераторний вагон і заправну станцію всередині, вагон-холодильник з морозильною камерою, два вагони з холодною та гарячою кухнею, вагон для персоналу поїзда та кухарів, а також багажний вагон, який вміщує 27 тисяч літрів води, з фільтраційною і насосною станцією.

Food Train може автономно працювати 5—7 днів, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. Це робитимуть 14 кухарів.

У день тестового запуску поїзда в Києві, 22 вересня, кухарі Food Train видали тисячу гарячих обідів за дві години для волонтерів Save Ukraine, пасажирів евакуаційного рейсу із Сум і мешканців прихистків у Ірпені та Бучі.