Колишньому керівнику «Київводоканалу» повідомили про підозру в розстраті бюджетних коштів

Новини

Пресслужба Київводоканалу

Колишньому гендиректору «Київводоканалу» повідомили про підозру в розстраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Він перебував на посаді на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 мільйонів гривень під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна. Цей процес підтримали директори двох департаментів КМДА, також було відповідне розпорядження Київської міської військової адміністрації.

За даними Офісу генпрокурора, екскерівник столичного «Водоканалу» знав, що станція була несправною та її не можна було транспортувати.

Попри це гроші з резервного фонду бюджету міста Києва на роботи з її передислокації витратили. Насосну станцію при цьому так і не перемістили.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.