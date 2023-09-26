Ердоган: Туреччина підтримає вступ Швеції до НАТО в обмін на F-16
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продати Анкарі винищувачі F-16.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.
«Якщо вони [США] виконають свої обіцянки, наш парламент теж дотримається своєї обіцянки. За парламентом Туреччини буде останнє слово щодо членства Швеції в НАТО», — сказав він.
У січні видання The Wall Street Journal писало, що президент США Джо Байден планує зробити прийняття Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції умовою для продажу винищувачів.
Однак проти угоди виступав голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США, демократ Боб Менендес. Він звинувачував Ердогана в авторитарності й стверджував, що Сполучені Штати не повинні продавати Туреччині зброю. Агентство Reuters тоді повідмляло, що Байден навряд просуватиме продаж винищувачів F-16 Туреччині, доки Менендес продовжує виступати проти угоди.
Однак минулого тижня Менендесу висунули звинувачення в корупції. Він заявив, що у відставку не піде.
- Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16 і запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових і модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі Повітряні сили.