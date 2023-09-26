У США відреагували на перелік реформ, на які чекають партнери від України

Новини

Getty Images / «Бабель»

У медіа поширили лист із переліком реформ, які повинна втілити Україна, щоб залучати військову допомогу в подальшому. На це відреагувало посольство США в Україні, але не підтвердило правдивість опублікованих документів.

«Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення і зворотного звʼязку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі», — зазначили у пресслужбі.

Перелік надали як основу для консультацій з українським урядом і ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу.

Метою називають «визначення пріоритетів і консолідацію кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами».

Перекладені документи з переліком реформ можна переглянути тут.